Новые светофоры появятся рядом с объектами на Притомском проспекте в Кемерове

0
Фото:  

Рабочие начали установку светофорного объекта на пешеходном переходе в Центральном районе кузбасской столицы.

Согласно информации мэрии Кемерова, новые светофоры монтируют напротив ледового дворца "Кузбасс". Светофорный объект установят на пешеходном переходе между двумя остановками. Ожидается, что это сделает посещение объектов на Притомском проспекте более безопасным и удобным.

– Планируется, что светофорный объект будет оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы. Нажав кнопку, пешеходы смогут быстро и безопасно перейти дорогу, а не томиться в ожидании зеленого сигнала светофора, – говорится в официальном сообщении администрации кузбасской столицы.

Сотрудники мэрии отмечают, что данная особенность не создаст проблем для водителей, так как на обозначенном участке движение пешеходов не интенсивное. Специалисты уже смонтировали стойки, сейчас проходит монтаж кабельных линий. Планируется, что светофорный объект будет запущен в конце текущей недели в тестовом режиме.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32701

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined