Новые светофоры появятся рядом с объектами на Притомском проспекте в Кемерове

Согласно информации мэрии Кемерова, новые светофоры монтируют напротив ледового дворца "Кузбасс". Светофорный объект установят на пешеходном переходе между двумя остановками. Ожидается, что это сделает посещение объектов на Притомском проспекте более безопасным и удобным.

– Планируется, что светофорный объект будет оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы. Нажав кнопку, пешеходы смогут быстро и безопасно перейти дорогу, а не томиться в ожидании зеленого сигнала светофора, – говорится в официальном сообщении администрации кузбасской столицы.

Сотрудники мэрии отмечают, что данная особенность не создаст проблем для водителей, так как на обозначенном участке движение пешеходов не интенсивное. Специалисты уже смонтировали стойки, сейчас проходит монтаж кабельных линий. Планируется, что светофорный объект будет запущен в конце текущей недели в тестовом режиме.