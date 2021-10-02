Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Кузбассе

По данным оперштаба на утро субботы, 2 октября, в Кемеровской области выявлены еще 170 больных коронавирусом. Общее число случаев достигло 57 218.

Выписаны 167 человек, под наблюдением находится 9 857 лицо, на лечении – 1 262 пациентов.

Прирост больных по территориям таков:

Новокузнецк-27, Кемерово-25, Белово-18, Прокопьевск-12, Юрга-11, А-С-9, Калтан-8, Междуреченск-7, Осинники-6, по 5-Киселевск и Мыски, Тайга-4, по 3-Л-К, Мариинский МР, Таштагольский МР, по 2-Березовский, Краснобродский, Полысаево, Беловский МР, Ижморский МР, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Тяжинский МР и Яшкинский МР, по 1-Гурьевский МР, Кемеровский МО, Л-К МО и Чебулинский МО.

Кроме того за минувшие 24 часа появились и новые жертвы китайского вируса.