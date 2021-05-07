Новые рекомендации по лечению COVID-19 были утверждены в Минздраве России

0
Фото:  

Новые Временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса были утверждены в Минздраве России. В одобренных изменениях специалисты скорректировали список препаратов для лечения COVID-19, а также был добавлен пункт о вакцинации.

Отмечается, что разработкой указанного свода правил занимались более 10 ведущих специалистов медицины. Во Временных рекомендация был добавлен пункт о вакцинации, в него включили «КовиВак», а также «Спутник Лайт». Что-то из списка было исключено: эксперты решили отказаться от использования гидроксихлорохин и добавили глюкокортикостероид в форме дозированного порошка для ингаляций. Его же медики теперь предлагают эксплуатировать для проведения противовоспалительной терапии.

- Согласно представленной в рекомендациях таблице у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться Фавипиравир, Ремдесивир, Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, Умифеновер, - пишут РИА «Новости», ссылающиеся на Министерство здравоохранения России.

Напомним, что ранее стало известно, что рекомендации по лечению COVID-19 будут обновлены в России. Новость с соответствующей информацией мы публиковали на нашем сайте.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24847

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined