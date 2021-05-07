Новые рекомендации по лечению COVID-19 были утверждены в Минздраве России

Отмечается, что разработкой указанного свода правил занимались более 10 ведущих специалистов медицины. Во Временных рекомендация был добавлен пункт о вакцинации, в него включили «КовиВак», а также «Спутник Лайт». Что-то из списка было исключено: эксперты решили отказаться от использования гидроксихлорохин и добавили глюкокортикостероид в форме дозированного порошка для ингаляций. Его же медики теперь предлагают эксплуатировать для проведения противовоспалительной терапии.

- Согласно представленной в рекомендациях таблице у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться Фавипиравир, Ремдесивир, Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, Умифеновер, - пишут РИА «Новости», ссылающиеся на Министерство здравоохранения России.

Напомним, что ранее стало известно, что рекомендации по лечению COVID-19 будут обновлены в России. Новость с соответствующей информацией мы публиковали на нашем сайте.