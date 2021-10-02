Новые рабочие места на заводах появятся для кузбассовцев

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе встречи с президентов РФ Владимиром Путиным заявил о намерении создать новую экономическую зону "Кузбасс", которая даст старт для развития промышленного производства в регионе.

О своих планах на развитие шахтерского края Сергей Цивилев рассказал Путину во время деловых переговоров. Так, по его мнению, необходимо работать над созданием особой экономической зоны на территории области и направить усилия на активизацию промышленного производства, не связанного с угледобычей.


Также губернатор обратил внимание на территории бывших заводов, которые после СССР прекратили работу, и в настоящий момент простаивают без дела. Он предложил направить на эти объекты новые инвестиции, со слов главы региона, такой подход позволит открыть новые рабочие места для граждан Кузбасса.

– Реализация проекта станет основой для крупнейших инвестиционных вложений в промышленность Кузбасса, которых регион не получал последние 50 лет, – заключил Цивилев.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что президент РФ рассмотрит вопрос о создании двух городов-миллионников в Кузбассе.

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