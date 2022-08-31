Новые пункты зарядки электрокаров появились в Новокузнецке

Новые объекты расположены на улице Тольятти, 48, а также на парковке у ТЦ "Юность", что по улице Металлургов, сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в соцсетях. Общее время зарядки составляет 40 минут. А приятным бонусом станет то, что для владельцев транспорта все это абсолютно бесплатно.

– Таким образом, общее число станций для заправки электрокаров в нашем городе выросло до 10 единиц, – подытожил чиновник.

Глава города призвал автовладельцев не парковать транспорт у заправочной станции электрокаров, поскольку территория обустроена исключительно для тех, кому необходима зарядка.