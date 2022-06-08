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Новые прямые авиарейсы на теплый курорт появились в Кузбассе

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Курорт в южной части России стал доступнее для жителей Кемеровской области. Теперь граждане могут отправляться на юг пять дней в неделю без пересадок.

Вылеты по направлению "Кемерово – Сочи" на воздушном судне Airbus A320 были запущены в столице Кузбасса. Отмечается, что вместительность борта составляет 162 кресла. За выполнение рейсов взялась компания "Уральские авиалинии". Самолеты будут отправляться в теплые края три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям с 29 мая по 11 октября этого года. Пассажирам придется проводить в полете 5 часов 10 минут.


К слову, со 2 июня воздушные рейсы на сочинском направлении начала выполнять авиакомпания "Северный Ветер". Воздушный борт будет подниматься в небо два раза в неделю по четвергам и воскресеньям со 2 июня по 27 октября.


Таким образом, в неделю из областного центра в Сочи будет пять рейсов. Минимальная стоимость билетов на самолетах "Уральских авиалиний" в июне составит более чем 16 000 рублей, а вот на воздушных суднах "Северного Ветра" цена в первый летний месяц немного дешевле – от 14 000 рублей.

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