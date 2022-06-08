Новые прямые авиарейсы на теплый курорт появились в Кузбассе

Вылеты по направлению "Кемерово – Сочи" на воздушном судне Airbus A320 были запущены в столице Кузбасса. Отмечается, что вместительность борта составляет 162 кресла. За выполнение рейсов взялась компания "Уральские авиалинии". Самолеты будут отправляться в теплые края три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям с 29 мая по 11 октября этого года. Пассажирам придется проводить в полете 5 часов 10 минут.

К слову, со 2 июня воздушные рейсы на сочинском направлении начала выполнять авиакомпания "Северный Ветер". Воздушный борт будет подниматься в небо два раза в неделю по четвергам и воскресеньям со 2 июня по 27 октября.

Таким образом, в неделю из областного центра в Сочи будет пять рейсов. Минимальная стоимость билетов на самолетах "Уральских авиалиний" в июне составит более чем 16 000 рублей, а вот на воздушных суднах "Северного Ветра" цена в первый летний месяц немного дешевле – от 14 000 рублей.