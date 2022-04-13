Новые произведения русских композиторов прозвучат со сцены Филармонии Кузбасса

Событие состоится в воскресенье, 17 апреля, в 17:00

"Мелодия Кузбасса"

Отчетный концерт "Мелодия Кузбасса" Кемеровского регионального отделения Союза композиторов России пройдет в рамках художественного проекта Кузбасского центра искусств "Мир композитора" и при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

В концерте примут участие творческие коллективы и солисты филармонии Кузбасса: Губернаторский симфонический оркестр (дирижер В. Шульга), солисты, Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер О. Шабалина); Новокузнецкий камерный хор (художественный руководитель и дирижер С. Толстокулаков).

В программе новые произведения членов Кемеровского регионального отделения Союза композиторов России - В. Ермошкина, И. Родиной, С. Толстокулакова, В. Пипекина, А. Туркичева, В. Кириллова, С. Первова, председателя Алтайского регионального отделения О. Дюжиной и молодогокузбасского композитора Д. Полякова.

0+