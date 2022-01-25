Новые приборы для фиксации нарушений ПДД появились на кемеровских дорогах

Новые автоматические комплексы фиксации нарушений появились на кемеровских дорогах в районе улицы Волгоградской, 15, и на бульваре Строителей, 16. Подробности о системе по вычислению лихачей, не уступающих путь пешеходам на нерегулируемых "зебрах", рассказали представители региональной ГИБДД сегодня во вторник, 25 января.

– Приборы способны фиксировать нарушения ПДД водителями по непредоставлению преимущества в движении пешеходам, – прокомментировали в ведомстве.

Стоит отметить, что только за минувший год на подобных нарушениях были пойманы 300 автомобилистов. Для таких водителей предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется от 1 500 до 2 000 рублей. В 2021 году из-за неуступчивых водителей произошло 245 ДТП, в них 13 человек погибли, 248 получили травмы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что специалисты изменят работу дорожных камер на кузбасской трассе.