Новые приборы для фиксации нарушений ПДД появились на кемеровских дорогах

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В столице Кузбасса введены в эксплуатацию новые комплексы, фиксирующие нарушения ПДД. Под контроль взяты еще два участка.

Новые автоматические комплексы фиксации нарушений появились на кемеровских дорогах в районе улицы Волгоградской, 15, и на бульваре Строителей, 16. Подробности о системе по вычислению лихачей, не уступающих путь пешеходам на нерегулируемых "зебрах", рассказали представители региональной ГИБДД сегодня во вторник, 25 января.

– Приборы способны фиксировать нарушения ПДД водителями по непредоставлению преимущества в движении пешеходам, – прокомментировали в ведомстве.

Стоит отметить, что только за минувший год на подобных нарушениях были пойманы 300 автомобилистов. Для таких водителей предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется от 1 500 до 2 000 рублей. В 2021 году из-за неуступчивых водителей произошло 245 ДТП, в них 13 человек погибли, 248 получили травмы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что специалисты изменят работу дорожных камер на кузбасской трассе.

Фото: ГИБДД Кузбасса

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