Новые остановки за 20 млн рублей появятся в Кемерове

Соответствующий тендер на проведение аукциона появился на сайте государственных закупок. В роли заказчика выступила кемеровская мэрия.

Начальная цена, указанная в тендере, 20 087 083 рублей. На эту сумму местное правительство готово закупить 41 остановку. При этом 18 павильонов подрядчик должен выполнить из стекла, а оставшиеся 23 из стандартного металлического профлиста.

Финальная дата завершения всех необходимых работ – 30 октября 2022 года. Средства будут направлены из местного бюджета.