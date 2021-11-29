Новые остановки за 20 млн рублей появятся в Кемерове

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Новые остановки в скором времени могут появиться на улицах кузбасской столицы. На реализацию проекта выделено более 20 миллионов рублей.

Соответствующий тендер на проведение аукциона появился на сайте государственных закупок. В роли заказчика выступила кемеровская мэрия.


Начальная цена, указанная в тендере, 20 087 083 рублей. На эту сумму местное правительство готово закупить 41 остановку. При этом 18 павильонов подрядчик должен выполнить из стекла, а оставшиеся 23 из стандартного металлического профлиста.


Финальная дата завершения всех необходимых работ – 30 октября 2022 года. Средства будут направлены из местного бюджета.

Фото: Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

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