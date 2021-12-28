Новые мосты через Томь появятся в Кемерове

Накануне в социальных сетях мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что в городе появится еще один мост через Томь. Об этих планах он рассказал на своей странице в Instagram.

‒ По генеральному плану предусмотрен еще один автомобильный мост через реку Томь выше от моста Кузбасский, ‒ заявил Илья Середюк.

Новое сооружение должно соединить Рудничный и Ленинский районы от проспекта Восточного до улицы Ноябрьской. Однако этот мост не будет включен в объездную дорогу, проект которой предусматривает создание автомобильного моста через Томь. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на администрацию Кемерова.

Таким образом, в кузбасской столице появятся еще два моста. Оба сооружения включены в генеральный план города, рассчитанный до 2032 года.