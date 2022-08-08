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Новые мигающие светофоры появились у некоторых школ в Кемерове

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В кузбасской столице у 17 местных школ появились новенькие светофоры, которые будут привлекать внимание автомобилистов своим мигающим сигналом.

По информации мэра города Кемерово Ильи Середюка, односекционные светофоры появились у 17 городских школ. Отмечается, что своим мигающим сигналом они будут предупреждать о нерегулируемом пешеходе.


Кроме того, специалисты установили новые авторегулировщики на трех интенсивных перекрестках: возле новой школы №45 на проспекте Московском, рядом со школой №85 на проспекте Михайлова, а также на улице Инициативная, 75. Чиновник добавил, что на этой неделе специалисты включат светофоры в "желтый мигающий", чтобы автомобилисты привыкли к ним.


При этом к середине августа рабочие намерены приступить к нанесению пешеходной разметки холодным пластиком и обустраивать искусственные неровности. Ко Дню знаний, который традиционно отмечается 1 сентября, будут сделаны подходы к учреждениям, завершится установка дорожных знаков и пешеходных ограждений. Кроме того, специалисты поменяют стойки регулировщиков.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что светофор на кемеровском перекрестке вынудил пешеходов перебегать дорогу

Фото: Telegram / Илья Середюк

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