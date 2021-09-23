Новые места отдыха за 10 млн рублей появились в Кузбассе

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В двух кузбасских городах произошло обновление мест отдыха для населения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Сквер предпринимателей и игровой комплекс открылись в Калтане и Мариинске соответственно. По информации кузбасских властей, на обновление участков ушло более 10 млн рублей.


Мариинский мультикомпекс включает в себя площадки для катания на скейтборде, для занятия урбан-футболом. Также там установлены столы для игры в теннис и шахматы.


Место отдыха в Калтане преобразили путем укладки тротуарной плитки, высади газона, различных саженцев. Наряду с этим в сквере площадью 3 210 кв.м. установлен памятник рублю как символу достатка предпринимателей. Планируется поставить еще одну скульптурную композицию — кота Базилио и лису Алису.


Ранее сообщалось, что ремонт стартовал в сквере еще одного кузбасского города.

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