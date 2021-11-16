Новые камеры за 50 млн рублей появятся на нескольких перекрестках в Кемерове

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В скором времени сразу на четырех перекрестках кузбасской столицы могут появиться новые камеры наблюдения. На эти цели из областного бюджета направлено почти 50 млн рублей.

Контракт на поиск подрядчика, который возьмется за установку камер фотовидеофиксации на оживленных участках кемеровских дорог появился на специализированном сайте в Сети.


Из текста публикации следует, что стартовая цена сделки — 49 437 276 рублей. Все деньги будут направлены из бюджета области.


За многомиллионную сумму исполнителю придется оборудовать датчиками слежки сразу четыре городских перекрестка: пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев, проспекта Ленина и улицы Соборной, проспекта Ленина и улицы Дзержинского, улиц Красноармейской и Мичурина, а также на участке проспекта Ленина у домов № 98-100.


Аукцион состоится через недель, а именно 24 ноября. Работы должны завершиться до 22 декабря 2021 года, указано в документе.

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