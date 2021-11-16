Новые камеры за 50 млн рублей появятся на нескольких перекрестках в Кемерове

Контракт на поиск подрядчика, который возьмется за установку камер фотовидеофиксации на оживленных участках кемеровских дорог появился на специализированном сайте в Сети.

Из текста публикации следует, что стартовая цена сделки — 49 437 276 рублей. Все деньги будут направлены из бюджета области.

За многомиллионную сумму исполнителю придется оборудовать датчиками слежки сразу четыре городских перекрестка: пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев, проспекта Ленина и улицы Соборной, проспекта Ленина и улицы Дзержинского, улиц Красноармейской и Мичурина, а также на участке проспекта Ленина у домов № 98-100.

Аукцион состоится через недель, а именно 24 ноября. Работы должны завершиться до 22 декабря 2021 года, указано в документе.