Новые камеры видеонаблюдения появятся на оживленной кузбасской трассе

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В южной столице Кузбасса власти намерены потратить более 5,5 миллионов рублей на установку новых камер по трассе Кемерово-Новокузнецк.

На сайте государственных закупок появился тендер на установку новых видеокамер, которые будут следить за автомобилистами на территории трассы Кемерово – Новокузнецк. Автором предложения стал ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса".


Из информации в тексте следует, что аукцион состоится в конце сентября 23 числа текущего месяца. Исполнителю, который возьмется за работу, будет необходимо завершить все до 28 января 2022 года. Таким образом, на установку видеофиксаторов подрядчику отведено всего плноценных четыре месяца.


Цена контракта составляет 5,5 миллионов рублей.

Да!
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