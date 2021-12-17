Новые камеры для фиксации нарушений ПДД появились на кузбасской трассе

Речь идет о дороге Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, км 35+600. Новый комплекс фотовидеофиксации будет фиксировать список следующих нарушений:
- превышение установленной скорости движения транспортными средствами;
- нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;
- движение по обочине.
Подробности о появлении лишних "глаз" рассказали в Дирекции автодорог Кузбасса. Специалисты отметили, что недавно рабочие на указанном участке завершили реконструкцию светофорного объекта с использованием современного светодиодного оборудования и контроллеров управления.
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