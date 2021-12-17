Новые камеры для фиксации нарушений ПДД появились на кузбасской трассе

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На одной из кузбасских трасс в эксплуатацию введены новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД. О подконтрольном участке рассказали в Дирекции автодорог Кемеровской области.

Речь идет о дороге Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, км 35+600. Новый комплекс фотовидеофиксации будет фиксировать список следующих нарушений:

  1. превышение установленной скорости движения транспортными средствами;
  2. нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;
  3. проезд на запрещающий сигнал светофора;
  4. невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;
  5. движение по обочине.

Подробности о появлении лишних "глаз" рассказали в Дирекции автодорог Кузбасса. Специалисты отметили, что недавно рабочие на указанном участке завершили реконструкцию светофорного объекта с использованием современного светодиодного оборудования и контроллеров управления.

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