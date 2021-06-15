Новые кадры Московской площади в Кемерове появились в Сети

Накануне в Сети появились новые кадры Московской площади на пересечении Притомского проспекта и улицы Терешковой.
Стоит отметить, что открытие объекта приурочено к юбилею Кемеровской области, а проведение первых праздничных торжеств запланировано на 6 июля 2021 года.
Размер площади рассчитан на 89 тысяч квадратных метров, вместительность пространства составляет до 50 тысяч человек. Известно, что на настоящий момент власти решают вопрос о строительстве дорог к территории для повышения транспортной доступности.
В ближайшем будущем объект станет местом для проведения главных массовых мероприятий региона.
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