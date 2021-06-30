Новые газовые заправки появятся в Кузбассе

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял участие в заседание комиссии Государственного совета. На нем же глава шахтерского края обсудил развитие сферы энергетике в регионе.

Проводилось обсуждение в формате видеоконференции. На встрече был поднят вопрос о переводе техники на газ, развития инфраструктуры его производства, а также хранения, транспортировки и последующего потребления. Кроме того, были выявлены и проблемы, с которыми сталкиваются участники процесса развития рынка газомоторного топлива. По итогам заседания комиссии был подготовлен протокол с рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители которых присутствовали на ней.


К текущему моменту в Кузбассе построены девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которые уже заправляют машины. Расположены они: пять в Новокузнецке, три в Кемерове и одна на территории Юрги. Однако, как запланировано, их количество увеличится еще на шесть единиц к 2023 году.


Известно также о том, что всего в 14 муниципальных образования работают 63 АГЗС. Они же используются для реализации сжиженной смеси углеводородных газов, к которым относят пропана и пропан-бутановой смеси.

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