Новые газовые заправки появятся в Кузбассе

Проводилось обсуждение в формате видеоконференции. На встрече был поднят вопрос о переводе техники на газ, развития инфраструктуры его производства, а также хранения, транспортировки и последующего потребления. Кроме того, были выявлены и проблемы, с которыми сталкиваются участники процесса развития рынка газомоторного топлива. По итогам заседания комиссии был подготовлен протокол с рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители которых присутствовали на ней.

К текущему моменту в Кузбассе построены девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которые уже заправляют машины. Расположены они: пять в Новокузнецке, три в Кемерове и одна на территории Юрги. Однако, как запланировано, их количество увеличится еще на шесть единиц к 2023 году.

Известно также о том, что всего в 14 муниципальных образования работают 63 АГЗС. Они же используются для реализации сжиженной смеси углеводородных газов, к которым относят пропана и пропан-бутановой смеси.