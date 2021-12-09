Новые фотографии объектов кемеровского культурного кластера появились в Сети

Сотрудники Минстроя Кузбасса разместили в социальной сети фотографии образовательных объектов культурного кластера, показывающие внутреннюю отделку зданий. Все они находятся в Кемерове на улице Ворошилова. Всего образовательная часть кластера состоит из пяти зданий: корпусов хореографической академии с интернатом и учебным театром, музыкальной школы и образовательной школы.

‒ Готовится к вводу в эксплуатацию образовательная часть культурного кластера. Здесь будут учиться дети, поступившие в филиал Московской государственной академии хореографии, ‒ рассказали сотрудники кузбасского Минстроя на официальной странице в Instagram.

Напомним, что в ноябре в эксплуатацию был сдан первый объект образовательной части культурного кластера.