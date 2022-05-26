Новые электрички оказались непопулярны у новокузнечан

Сегодня, 25 мая, прошел прямой эфир с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, в котором градоначальник возмутился малым количеством пассажиров в новых электричках. По словам главы южной столицы региона, ежедневно транспортом пользуются около 40 человек.

— Деньги между тем на эту электричку из бюджета уходят, — отметил Кузнецов.

Мэр попросил горожан дать обратную связь о графике электропоезда, чтобы специалисты смогли понять, в чем причина столь низкой заинтересованности новым транспортом.

Напомним, что электричка, соединяющая три района Новокузнецка, начала работу с 16 мая текущего года.