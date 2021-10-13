Новые дорожные знаки появятся на улицах в Новокузнецке

Новые знаки "Остановка запрещена" и таблички "Работает эвакуатор" появятся на некоторых улицах в южной столице Кузбасса. Речь идет о следующих участках дороги:
- пр-д Театральный (на участке от пр.Курако до ул.Орджоникидзе);
- ул.Водная (вдоль домов по адресу ул.Грдины 27,33);
- ул.Л.Чайкиной (на участке ул. Л.Чайкиной от здания 2а корп.12 до 2а строение 2);
- пр.Строителей (вдоль дома №41).
Кроме того, дорожники установят новые указатели "Зона с ограничением стоянки" с 23.00 до 06.00 с табличкой "Работает эвакуатор" в районе парковки на Соборе Рождества Христова на улице Зыряновская, 97а. Изменения будут введены в связи с многочисленными просьбами от горожан, отметили в администрации Новокузнецка.
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