Новые дорожные знаки появятся на улицах в Новокузнецке

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Новокузнецкие власти призвали местных жителей обращать внимание на новые указатели, которые появятся на некоторых городских улицах.

Новые знаки "Остановка запрещена" и таблички "Работает эвакуатор" появятся на некоторых улицах в южной столице Кузбасса. Речь идет о следующих участках дороги:

  • пр-д Театральный (на участке от пр.Курако до ул.Орджоникидзе);
  • ул.Водная (вдоль домов по адресу ул.Грдины 27,33);
  • ул.Л.Чайкиной (на участке ул. Л.Чайкиной от здания 2а корп.12 до 2а строение 2);
  • пр.Строителей (вдоль дома №41).

Кроме того, дорожники установят новые указатели "Зона с ограничением стоянки" с 23.00 до 06.00 с табличкой "Работает эвакуатор" в районе парковки на Соборе Рождества Христова на улице Зыряновская, 97а. Изменения будут введены в связи с многочисленными просьбами от горожан, отметили в администрации Новокузнецка.

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