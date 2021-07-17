Новые дорожные камеры начали фиксировать нарушителей правил стоянки и остановки в центре Кемерова

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Фото:  

Оживленный проспект областного центра Кузбасса обзавелся новыми камерами фиксации для борьбы с нарушителями правил остановки.

По информации ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса", с начала июля 2021 года в Кемеровской области были приведены в действие новые комплексы фотовидеофиксации. Направлены они на выявление нарушителей правил остановки и стоянки на тротуаре. Размещены они были в разных городах региона, включая и Кемерово.


Судя по фотографии, которая была предоставлена специалистами учреждения в публикации о камерах, одна из таких фиксирует нарушителей на Советском проспекте в кузбасской столице.


Отмечается также то, что их работа полностью автоматизирована.

Да!
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