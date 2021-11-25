Новые детсады в Кемерове остались пустыми из-за дефицита кадров

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Жители кузбасской столицы возмутились детскими садами в Лесной Поляне, поскольку там недостаточно работников.

Кемеровчанка высказалась в соцсетях губернатора о недавно возведенных дошкольных учреждениях в одном из районов города. По ее словам, там наблюдается нехватка работников. Женщина добавила, что воспитателям предлагают 23 тыс. рублей, а няням - 15 тыс. рублей.

– На Лесной Поляне построили 2 новых сада, так один из них просто так стоит пустой, а во втором всего одна группа ребятишек! А проблема в том, что нет воспитателей и нянечек, не хотят люди работать, – пожаловалась горожанка.

По информации горадминистрации, в Лесной Поляне открыт один из двух корпусов детского сада "Солнышко" на 15 групп, который посещают 280 воспитанников. Тем не менее проблема кадров остается актуальной.

– Для решения вопроса укомплектованности кадрами проводятся целевые выезды и личные встречи с выпускниками педагогических колледжей. Информация об имеющихся вакансиях регулярно размещается в социальных сетях, на платных сайтах, – пояснили в мэрии.

Отмечается, что в новое здание уже приняли 15 молодых специалистов.

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