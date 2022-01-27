Новые баскетбольные площадки заполонят кузбасский город

Со слов новокузнецкого градоначальника, несколько новых баскетбольных площадок появятся на площади Общественных мероприятий, благодаря чему горожанам предоставится возможность увеличить свою активность и освоить игру с мячом в комфортных условиях.

– Это новые площадки, которые разработаны совместно с федерацией баскетбола России и Промсвязьбанком. Мы заключаем договор, – отметил Кузнецов.

Также чиновник озвучил примерные сроки их появления: строительство должно завершиться летом 2022 года.