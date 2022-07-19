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Новые авиарейсы до крупных российских городов появились в Кемерове

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В аэропорту столицы Кузбасса сообщили о появлении новых авиарейсов, решение о запуске которых было принято этим летом.

Новые авиарейсы доставят жителей и гостей Кузбасса из города Кемерово до Омска и даже Новосибирска. В аэропорту им. А. А. Леонова указали, что цена билетов на перевозки по воздуху варьируется от 2 155 рублей.


При этом из самого крупного города Сибири в столицу Кузбасса самолеты будут летать шесть дней в неделю вместо трех. Теперь дополнительные авиарейсы отправляют по вторникам, четвергам и воскресеньям, а выполняются они самолетами Embraer 170, вместимость которых достигает 78 кресел.


Авиакомпания Utair будет в свою очередь будет осуществлять полеты в Омск со второго августа по вторникам и субботам.

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