Новостройка или вторичка в Новосибирске: что выбрать?

Вторичка или новостройка? Этот непростой выбор остается актуальным для многих покупателей жилья. Однозначного ответа нет. Везде свои "за" и "против". Рассмотрим преимущества новой квартиры в готовом доме "Расцветай на Обской". Выдача ключей – май 2022-го.

Ипотека

Приобретая квартиру в "Расцветай на Обской", можно воспользоваться льготной программой "Семейная ипотека" от 5% годовых или ипотекой с господдержкой от 11,5%. Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье начинаются от 16,9%.

Современные технологии и ремонт

​В отличие от вторичного жилья в новой квартире не нужно будет исправлять ошибки прошлого ремонта или демонтировать старые отделочные материалы, менять окна, входные двери, трубы или проводку.

Квартиры, готовые к ремонту

​При внутренней отделке квартир используются высококачественные современные отделочные строительные материалы. Ровный слой штукатурки и качественно отшпаклеванные стены позволяют сразу приступать к наклеиванию обоев.