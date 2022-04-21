Новостройка или вторичка в Новосибирске: что выбрать?

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Вторичка или новостройка? Этот непростой выбор остается актуальным для многих покупателей жилья. Однозначного ответа нет. Везде свои "за" и "против". Рассмотрим преимущества новой квартиры в готовом доме "Расцветай на Обской". Выдача ключей – май 2022-го.

  • Ипотека

Приобретая квартиру в "Расцветай на Обской", можно воспользоваться льготной программой "Семейная ипотека" от 5% годовых или ипотекой с господдержкой от 11,5%. Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье начинаются от 16,9%.

  • Современные технологии и ремонт

В отличие от вторичного жилья в новой квартире не нужно будет исправлять ошибки прошлого ремонта или демонтировать старые отделочные материалы, менять окна, входные двери, трубы или проводку.

  • Квартиры, готовые к ремонту

При внутренней отделке квартир используются высококачественные современные отделочные строительные материалы. Ровный слой штукатурки и качественно отшпаклеванные стены позволяют сразу приступать к наклеиванию обоев.

  • Шумоизоляция

В "Расцветай на Обской" кирпичные межкомнатные перегородки – 120 мм. Кирпичная стена отлично поглощает звуковые волны, обеспечивая комфортную тишину в каждой комнате.

  • Панельные радиаторы

Эстетичный внешний вид, компактные размеры и лаконичный дизайн радиаторов подходит к любому интерьеру. А отличная теплоотдача и длительный срок эксплуатации приборов гарантируют тепло и уют круглый год.

  • Окна

Важный конструктивный элемент дома, который создает в квартире комфортный микроклимат и придает элегантный внешний вид. В "Расцветай на Обской" установлены окна с двухкамерным стеклопакетом и кашированным профилем.


Увеличенные оконные проемы в "Расцветай на Обской" создают в жилье ощущение пространства, комфорта и легкости: из-за обилия солнечного света комнаты кажутся светлее и просторнее.

Фото:  

Из квартир в "Расцветай на Обской" открывается вид на реку и Бугринский мост. За Обью открывается живописный панорамный вид левобережья Новосибирска.

  • Входные двери

В каждой квартире установлены стальные, взломостойкие входные двери с полимерным окрашиванием, тепло– и звукоизоляцией, которые при заселении в квартиру не придется менять.

  • Современные подъездные холлы

Оформление подъездов в "Расцветай на Обской" перекликается с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно увидеть и плавность речной волны, и прочность природного камня, и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.


Центр продаж квартир компании "Расцветай":
ул. Вокзальная магистраль, 8а
+7(383) 255-88-22

Фото: ГК Расцветай

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