Новость о массовой гибели рыб вызвала интерес у кузбасских властей

Специалисты регионального Рыбнадзора прокомментировали информацию о смерти обитателей водоема в городе Мыски. По факту сообщения о массовом умерщвлении рыбы в реке, которое появилось в сообществе в социальной сети, специалисты организовали проверку.

– Инспекторы выехали на место, проверяют данные, – передает сайт VSE42.Ru ответ представителя ведомства.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители Кемеровской области рассказали о гибели живых существ в водоеме.