Новосибирский застройщик рассказал, как реально сэкономить 3 млн на ипотеке

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"Сакура Парк" – современный жилой комплекс в "новом центре" столицы Сибири.

3 млн рублей – реальная экономия при покупке квартиры в ипотеку в жилом комплексе комфорт-класса от ГК "Расцветай"*. Предложение действует до 30 апреля.


Сейчас в ГК "Расцветай" минимальная ставка по программам "Семейная ипотека" и "Ипотека с господдержкой" от 0,1%*. Приобретая жилье у застройщика, покупатель экономит существенную сумму, и покупка квартиры становится максимально комфортной.


Переведем все на язык цифр. Приобретая двухкомнатную квартиру в жилом комплексе комфорт-класса "Сакура Парк" возле метро "Октябрьская" в ипотеку на 20 лет и первоначальном взносе 2 млн рублей, покупатель экономит до 3 млн рублей.


"Сакура Парк" расположен в "новом центре" столицы Сибири рядом с крупным торгово-развлекательным центром "Аура" и метро "Октябрьская", в 15-20-ти минутах ходьбы "Площадь Ленина" и удобный выезд на одну из главных магистралей Новосибирска – улицу Ипподромская. Рядом – парк для прогулок, шаговая доступность популярных мест отдыха новосибирцев. Локация удобна для семей: в шаговой доступности детские сады, школы, художественные студии и культурный центр "Сибирь-Хоккайдо".


Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону:
+7 (383)255-88-22
Центр продаж квартир компании "Расцветай":
Вокзальная магистраль, 8а,

* Застройщик ООО "СЗ "Астра". Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Кредит от ПАО "Сбербанк". При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону 255-88-22.

Фото: ГК Расцветай

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