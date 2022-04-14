Новосибирский застройщик рассказал, как реально сэкономить 3 млн на ипотеке

3 млн рублей – реальная экономия при покупке квартиры в ипотеку в жилом комплексе комфорт-класса от ГК "Расцветай"*. Предложение действует до 30 апреля.

Сейчас в ГК "Расцветай" минимальная ставка по программам "Семейная ипотека" и "Ипотека с господдержкой" от 0,1%*. Приобретая жилье у застройщика, покупатель экономит существенную сумму, и покупка квартиры становится максимально комфортной.

Переведем все на язык цифр. Приобретая двухкомнатную квартиру в жилом комплексе комфорт-класса "Сакура Парк" возле метро "Октябрьская" в ипотеку на 20 лет и первоначальном взносе 2 млн рублей, покупатель экономит до 3 млн рублей.

"Сакура Парк" расположен в "новом центре" столицы Сибири рядом с крупным торгово-развлекательным центром "Аура" и метро "Октябрьская", в 15-20-ти минутах ходьбы "Площадь Ленина" и удобный выезд на одну из главных магистралей Новосибирска – улицу Ипподромская. Рядом – парк для прогулок, шаговая доступность популярных мест отдыха новосибирцев. Локация удобна для семей: в шаговой доступности детские сады, школы, художественные студии и культурный центр "Сибирь-Хоккайдо".