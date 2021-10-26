Новосибирец угнал две иномарки на 1,6 млн рублей в Кемерове

Житель кузбасской столицы обратился в полицию и рассказал, что неизвестный угнал с парковки его машину Toyota RAV4, которая стояла во дворе дома.

Оказалось, что иномарку похитил 25-летний житель Новосибирской области.

— Злоумышленник приехал в Кемерово на автомобиле, взятом напрокат в Новосибирске. При помощи специального сканера он отключил сигнализацию, похитил иномарку и на ней вернулся в Новосибирск, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Позже выяснилось, что это не единственная его кража на территории Кемерова. Он аналогичным образом угнал автомобиль Toyota Corolla. Транспорт мужчина хотел продать, но не успел. В общей сложности сумма ущерба составила около 1,6 млн рублей.

В результате возбуждено сразу два уголовных дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража". Фигурант был помещен под стражу. Санкции статьи предполагают до десяти лет колонии. Владельцы похищенных иномарок уже получили назад свое имущество.