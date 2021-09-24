Новосибирец оказался в СИЗО после прихода на избирательный участок

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В Новосибирске поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Он сам "выдал" себя, придя проголосовать на избирательный участок, где был арестован.

Молодой житель Новосибирска пришел выразить свою гражданскую позицию на избирательный участок, который находился под охраной сотрудников полиции. Один из них заметил через окно подозрительного мужчину, а вскоре признал в нем разыскиваемого на федеральном уровне человека.

Полицейский в результате смог задержать 26-летнего избирателя. После прибытия следственно-оперативной группы его догадка подтвердилась: это был мужчина, которого искали по подозрению в совершении имущественного преступления.

В результате задержанного отправили в ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН по Новосибирской области, сообщает региональное МВД.

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