Новосибирец оказался в СИЗО после прихода на избирательный участок

Молодой житель Новосибирска пришел выразить свою гражданскую позицию на избирательный участок, который находился под охраной сотрудников полиции. Один из них заметил через окно подозрительного мужчину, а вскоре признал в нем разыскиваемого на федеральном уровне человека.



Полицейский в результате смог задержать 26-летнего избирателя. После прибытия следственно-оперативной группы его догадка подтвердилась: это был мужчина, которого искали по подозрению в совершении имущественного преступления.



В результате задержанного отправили в ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН по Новосибирской области, сообщает региональное МВД.