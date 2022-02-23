Новосибирец напал с ножом на 11-летнего ребенка

Установлено, что новосибирец преследовал 11-летнюю девочку на улице Добролюбова. Мужчина напал на ребенка, начал угрожать ножом и попытался совершить в отношении несовершеннолетней противоправные действия. Девочка начала кричать, чем привлекла внимание прохожих, которые спугнули нападавшего. Мужчина скрылся, однако через несколько часов был задержан полицией. При досмотре у злоумышленника обнаружили рукавицы, принадлежащие девочке.
– Задержанным оказался 54-летний житель г. Новосибирска, ранее судимый за угрозу убийством, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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