Новообразование размером с теннисный мяч появилось в мозге кузбассовца

Житель Новокузнецка, 71-летний мужчина, обратился к медикам, которые диагностировали ему пять новообразований в мозге. При этом одно из них, самое крупное, располагалось в височной доле. Как сообщают в пресс-службе кузбасского Минздрава, этот метастаз был размером с теннисный мяч.

Операция по удалению новообразований заняла три часа. Уже через сутки пациент смог самостоятельно передвигаться по палате. Теперь пенсионер имеет шанс на проведение лучевой терапии.

Примечательно, что еще несколько лет назад пациенты с подобным поражением мозга не поддавались лечению операцией.