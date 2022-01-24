Новокузнецкий воздух оказался почти максимально загрязненным

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Специалисты оценили степень загрязнения воздуха в южной столице Кузбасса практически на предельный балл.

По состоянию на утро 24 января, в Новокузнецке было зафиксировано 9 баллов из 10 по уровню загрязнения воздуха. При этом накануне портал AirVoice отмечал, что воздух в южной столице Кузбасса достиг пиковых 10 баллов по уровню загрязнения.


Согласно данным специалистов, предельно допустимая концентрация сажи, пыли, микрофрагментов асфальта и резины, соединений тяжелых металлов и иных вредных примесей превысила норму в шесть раз.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, чем был загрязнен воздух Новокузнецка в декабре.

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