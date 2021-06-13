Новокузнецкий вор продешевил после удачной кражи из гаража

По данным полиции, 36-летний новокузнечанин сообщил о краже. Он рассказал, что неизвестный проник в его гараж и похитил сварочный аппарат, газовую плиту и рыболовные принадлежности на общую сумму 20 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний местный житель. Выяснилось, что после преступления злоумышленник сдал все похищенное в ломбард, выручив за это одну тысячу рублей, которую успел потратить.

Теперь новокузнечанин пойдет под суд по статье "Кража", ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.