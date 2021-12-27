Новокузнецкий таксист попал в колонию за торговлю наркотиками

Следствием установлено, что в июне 2020 года стражам закона поступила информация, что один из жителей Новокузнецка промышляет торговлей наркотиков. В результате 36-летний сбытчик был пойман с поличным в момент, когда оставил закладку из семи свертков с наркотическим средством в одном из дворов по улице Тольятти.

– В результате дальнейших оперативных мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Гранта», на котором передвигался наркоторговец. В его салоне полицейские обнаружили тайник, в котором находилось еще более 9 граммов карфентанила. Данная масса для этого вида наркотиков является особо крупным размером, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Свою вину задержанный признал. Он пояснил, что совмещал торговлю наркотиками с работой в такси, а заниматься противозаконным заработком его якобы надоумила одна из пассажирок.

Также полицейские установили, что гражданин ранее уже отбывал наказание за бандитизм и разбой.

Суд признал таксиста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчина отправился в колонию особого режима на семь с половиной лет и получил штраф в размере 70 000 рублей.