Новокузнецкий суд обязал автошколу выплатить горожанке 76 тысяч рублей

Новокузнечанка работала в одной из автошкол секретарем учебной части. При этом между ней и работодателем был заключен трудовой договор, но заработную плату работница не получала в полном объеме. Когда горожанка решила уволиться, окончательный расчет с ней так и не был произведен. Тогда женщина обратилась в суд.

Требования новокузнечанки были удовлетворены. Суд обязал автошколу выплатить бывшей работнице 76 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Приставы обратили взыскание на деньги организации в банке, а также запретили ей регистрацию транспортных средств.

Организация оплатила задолженность в полном объеме.