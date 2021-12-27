Новокузнецкий "силач" руками убрал преграждающий проезд шлагбаум

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Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса в Сети сообщили о появлении в городе "силача", который помог автомобилисту избавиться от препятствия на пути.

Публикация с видео появилась в Instagram-аккаунте городского сообщества. Судя по кадрам, неизвестный поднял руками шлагбаум, который мешал проезду автомобиля, во дворе дома №7 на улице Филипова в Новокузнецке.


В результате машина смогла свободно преодолеть намеченный путь, не потратив время на объезд препятствия.


В комментариях мнения зрителей разделились. Одни встали на сторону силача отметив, что зачастую из-за обилия шлагбаумов на проезжих территориях возникают серьезные помехи. Другие же выразили мнение, что ограждения спасают жителей многоквартирных домов от нежелательных гостей и сохраняет качество дорожного покрытия во дворах.

Видео: Instagram / nvkzdtp

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