Публикация с видео появилась в Instagram-аккаунте городского сообщества. Судя по кадрам, неизвестный поднял руками шлагбаум, который мешал проезду автомобиля, во дворе дома №7 на улице Филипова в Новокузнецке.

В результате машина смогла свободно преодолеть намеченный путь, не потратив время на объезд препятствия.

В комментариях мнения зрителей разделились. Одни встали на сторону силача отметив, что зачастую из-за обилия шлагбаумов на проезжих территориях возникают серьезные помехи. Другие же выразили мнение, что ограждения спасают жителей многоквартирных домов от нежелательных гостей и сохраняет качество дорожного покрытия во дворах.