Новокузнецкий школьник лишился телефона после встречи с рецидивистом

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Правоохранители в южной столице Кузбасса задержали мужчину, которого подозревают в ограблении ребенка.

Злоумышленник встретил 9-летнего новокузнечанина у подъезда на улице. Мужчина выхватил из рук школьника телефон и скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Грабитель был установлен и задержан: им оказался 22-летний новокузнечанин. Ранее молодой человек был неоднократно судим.


Правоохранители возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Новокузнечанин рассказал, что похитил гаджет ради личного пользования.


Мобильный телефон был изъят у злоумышленника и передан ребенку.

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