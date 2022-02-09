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Новокузнецкий шиномонтаж наносил вред природе

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Факт загрязнения окружающей среды был выявлен в Новокузнецке. Местный шиномонтаж не избавлялся от старых шин.

В ходе рейда стражи закона увидели, как на улице Транспортной в Новокузнецке сотрудники местной мастерской складировали старые шины у стен здания. Силовики расценили, что действия работников наносят вред природе.

– Старые шины работники организации складируют около мастерской непосредственно на грунте, на земельном участке, не принадлежащем организации, – сказали в кузбасском ГУ МВД.

В результате сотрудник, не утилизирующий б/у покрышки, попал под протокол о несоблюдении природоохранных норм при обращении с отходами. Виновнику предстоит выплатить штраф до 30 000 рублей. Все материалы дела переданы в минприрод.

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