Новокузнецкий шиномонтаж наносил вред природе

В ходе рейда стражи закона увидели, как на улице Транспортной в Новокузнецке сотрудники местной мастерской складировали старые шины у стен здания. Силовики расценили, что действия работников наносят вред природе.

– Старые шины работники организации складируют около мастерской непосредственно на грунте, на земельном участке, не принадлежащем организации, – сказали в кузбасском ГУ МВД.

В результате сотрудник, не утилизирующий б/у покрышки, попал под протокол о несоблюдении природоохранных норм при обращении с отходами. Виновнику предстоит выплатить штраф до 30 000 рублей. Все материалы дела переданы в минприрод.