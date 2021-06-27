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Новокузнецкий риэлтор получил срок за хищение 29 квартир из жилищного фонда города

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Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор местному риэтору по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с экс-чиновником он похитил 29 квартир.

По данным суда, с 2015 по 2018 год риэлтор вместе с бывшим начальником управления по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка похитил 29 муниципальных квартир, которые предназначались для расселения граждан из аварийного жилья, но вместо этого были проданы.


В результате бюджету города был нанесен ущерб в размере более 35 миллионов рублей. После выявления факта мошенничество было возбуждено уголовное дело.


После расследования суд признал обоих злоумышленников виновными. Ранее экс-чиновник получил 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а теперь риэлтор был приговорен к заключению на 4,5 года также в колонии общего режима, передает прокуратура Кузбасса.

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