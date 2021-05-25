Новокузнецкий предприниматель был признан виновным в мошенничестве на сумму 2,3 миллиона рублей

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Житель южной столицы Кузбасса совершил 94 операции фиктивного возврата денежных средств за якобы несостоявшиеся покупки. Из-за своих действий мужчина получил условный срок.

К полицейским в Новокузнецке поступило обращение от представителя кредитной организации. Он же заявил, что местная компания, в которой продается мебель, путем обмана похитила у организации более 2 миллионов рублей.


По обращению была организована проверка, вследствие которой под подозрение попал 51-летний местный житель и директор указанной выше фирмы.


Позже полицейским удалось установить, что компания, во главе которой стоит мужчина, заключила с банком договор эквайринга. Под этим подразумевается то, что все клиенты организации могли рассчитываться за свои покупки при помощи технологии бесконтактной оплаты.


Кроме того, официальным документом также предусматривалось и то, что компания могла возвращать деньги своим клиентам даже при нулевом балансе – за счет банка.


Зная об этом, злоумышленник решил воспользоваться возможностью в мошеннических целях. Оформляя фиктивные возвраты, горожанин смог украсть у кредитной организации 2,3 миллиона рублей, совершив 94 указанных операций.

- Деньги он переводил на карты своих родственников, знакомых и подчиненных, а затем обналичивал и распоряжался по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Накануне прошел суд, по итогам которого предприниматель был признан виновным по статье о мошенничестве. В качестве наказания его приговорили к трем годам заключения условно. Вместе с этим, мужчину также обязали возместить весь ущерб, который был причинен его действиями банку.

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