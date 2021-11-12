Новокузнецкий подросток напал на сверстников ради дорогих телефонов

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Юноша из Новокузнецка атаковал своих знакомых и забрал у них два дорогостоящих телефона, чтобы сдать в ломбард.

По версии следствия, в марте 2021 года 17-летний новокузнечанин заметил у двоих сверстников дорогие телефоны. Он предложил сдать одно из устройств в ломбард и потратить деньги на развлечения. Когда знакомые отказались, новокузнечанин ударил каждого кулаком по лицу и потребовал отдать гаджеты, общая стоимость которых составила 100 тысяч рублей. Получив желаемое, подросток скрылся с места преступления, а его сверстники рассказали о произошедшем родителям.


Правоохранители задержали несовершеннолетнего и возбудили в отношении него дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия". Обвиняемый не сотрудничал со следствием и утверждал, что знакомые отдали ему телефоны по своей воле, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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