Новокузнецкий подросток напал на сверстников ради дорогих телефонов

По версии следствия, в марте 2021 года 17-летний новокузнечанин заметил у двоих сверстников дорогие телефоны. Он предложил сдать одно из устройств в ломбард и потратить деньги на развлечения. Когда знакомые отказались, новокузнечанин ударил каждого кулаком по лицу и потребовал отдать гаджеты, общая стоимость которых составила 100 тысяч рублей. Получив желаемое, подросток скрылся с места преступления, а его сверстники рассказали о произошедшем родителям.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего и возбудили в отношении него дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия". Обвиняемый не сотрудничал со следствием и утверждал, что знакомые отдали ему телефоны по своей воле, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.