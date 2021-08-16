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Новокузнецкий пенсионер потребовал 150 тысяч рублей от родителей «похищенной» девочки

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Пожилой мужчина в южной столице Кузбасса нашел на улице телефон юной горожанки, с которого позвонил ее родителям и сообщил о "похищении" ребенка, пребывавшего у родственников.

Престарелый житель Новокузнецка решил заработать при помощи найденного телефона: пенсионер позвонил родителям 10-летней владелице сотового и сообщил о том, что их дочку якобы похитили, потребовав от них «выкуп» в размере 150 тысяч рублей за ее возвращение.


Однако в то время, пока ребенок был «похищен», он находился у своего дедушки, а мобильный, с которого и поступил звонок, был утерян девочкой некоторое время назад. Телефонный разговор заставил 38-летнюю маму обратиться в полицию. Оперативники разыскали звонившего, которым оказался 67-летний местный житель.

- <…> злоумышленник нашел забытый телефон и обнаружив, что находка принадлежит ребенку, позвонил маме школьницы и потребовал «выкуп», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.


Сам мобильный, с которого и звонил престарелый мужчина, силовики изъяли, а после вернули законной владелице.

Да!
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