Игра состоялась накануне во вторник, 28 сентября, в городе Воскресенск. Из результатов встречи следует, что новокузнечане уступили "Химику" со счетом 5:2, в пользу второй команды.

– Во втором периоде соперник был сильнее и, думаю, этот период был переломным в игре. Кроме того, что соперник забил два гола, он больше владел шайбой, больше владел инициативой и счет 4:2 после 40 минут был закономерным, – подытожил ход встречи главный тренер ХК “Металлург” Эдуард Занковец.

Стоит отметить, что хоккеисты из Кузбасса завершили серию игр на домашнем льду победой над "Ижсталью" (3:2), а выездную они начали с уверенной победы. Первая игра в Воскресенске состоялась с ХК "Рязань" (5:2).

Уже завтра в четверг, 30 сентября, “Металлург” проведет игру в Санкт-Петербурге с местным клубом “Динамо”.