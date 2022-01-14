Накануне, 13 января, в Челябинске состоялся матч, в котором друг другу противостояли новокузнецкий хоккейный клуб "Металлург" и челябинский "Челмет". Встреча закончилась разгромом кузбасской команды: "Металлург" уступил "Челмету" со счетом 2:5.
– Особо комментировать нечего. Соперника – с победой, он был сильнее. Челябинское нападение было сильнее, оборона была сильнее, тренер был сильнее. Поэтому – результат закономерен, – рассказал главный тренер новокузнецкого клуба Эдуард Занковец.
Голы в ворота соперников забили Михаил Котляревский и Александр Локтев.
Видео: YouTube / metallurgn
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