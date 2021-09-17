Новокузнецкий "Металлург" одержал еще одну победу в матче ВХЛ

0
Фото:  

Команда новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" одержала победу над соперником из Перми в рамках встречи в ВХЛ.

Противостояние новокузнецкого "Металлурга" и "Молота" из Перми состоялось минувшим вечером в четверг, 16 сентября, на арене "Кузнецкий лед".

Самыми результативными в составе команды земляков стали нападающие, набравшие по два очка – Максим Кицын (2+0), Олег Ломако и Валерий Поляков (по 0+2). Лучший показатель полезности по итогам встречи заработал защитник Сергей Теряев (+2).


В ходе игры вратарю Владиславу Сухачеву удалось отразил 92,9% бросков от команды соперников. В результате спортсмены из Кузбасса завершили матч победой с разницей в одну шайбу. Итог: 3:2 в пользу уроженцев шахтерского края.

Фото: ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29053

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined