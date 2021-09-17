Противостояние новокузнецкого "Металлурга" и "Молота" из Перми состоялось минувшим вечером в четверг, 16 сентября, на арене "Кузнецкий лед".



Самыми результативными в составе команды земляков стали нападающие, набравшие по два очка – Максим Кицын (2+0), Олег Ломако и Валерий Поляков (по 0+2). Лучший показатель полезности по итогам встречи заработал защитник Сергей Теряев (+2).





В ходе игры вратарю Владиславу Сухачеву удалось отразил 92,9% бросков от команды соперников. В результате спортсмены из Кузбасса завершили матч победой с разницей в одну шайбу. Итог: 3:2 в пользу уроженцев шахтерского края.