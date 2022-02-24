Новокузнецкий холдинг попал под санкции США

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Угледобывающий холдинг, чьи шахты располагаются в южной столице Кузбасса, попал под ограничения Соединенных Штатов Америки.

После признания Россией ДНР и ЛНР, Америка ввела санкции против ряда российских компаний. В их число вошла государственная корпорация ВЭБ, в которую входит и новокузнецкий холдинг "Сибуглемет". Соответствующая информация размещена на сайте Минфина США, сообщает РБК.


Попадание в список санкций означает, что теперь компании не смогут вести бизнес в США. Они отрезаются от финансовой системы Америки, их активы в юрисдикции Соединенных Штатов замораживаются. Граждане и юридические лица США теряют возможность взаимодействовать с попавшими под санкции компаниями без специального разрешения.


Под управлением холдинга "Сибуглемет" находятся несколько угольных предприятий в Кузбассе.


Напомним, ранее губернатор Сергей Цивилев заявил о том, что регион примет беженцев из ДНР и ЛНР. Позднее Цивилев высказался о признании независимости республик. Власти Кемеровской области начали сбор гуманитарной помощи для беженцев.

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