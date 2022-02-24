Новокузнецкий холдинг попал под санкции США

После признания Россией ДНР и ЛНР, Америка ввела санкции против ряда российских компаний. В их число вошла государственная корпорация ВЭБ, в которую входит и новокузнецкий холдинг "Сибуглемет". Соответствующая информация размещена на сайте Минфина США, сообщает РБК.

Попадание в список санкций означает, что теперь компании не смогут вести бизнес в США. Они отрезаются от финансовой системы Америки, их активы в юрисдикции Соединенных Штатов замораживаются. Граждане и юридические лица США теряют возможность взаимодействовать с попавшими под санкции компаниями без специального разрешения.

Под управлением холдинга "Сибуглемет" находятся несколько угольных предприятий в Кузбассе.

Напомним, ранее губернатор Сергей Цивилев заявил о том, что регион примет беженцев из ДНР и ЛНР. Позднее Цивилев высказался о признании независимости республик. Власти Кемеровской области начали сбор гуманитарной помощи для беженцев.