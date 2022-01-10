Хоккеисты "Металлург" накануне в воскресенье, 9 января, потерпели поражение от “Горняк-УГМК”. Игра завершилась со счетом 4:3 и в этот раз не в пользу спортсменов из Кемеровской области.

– Вели 3:2, но пропустили гол за 14 секунд до завершения основного времени. В овертайме удача оказалась на стороне хозяев. Дубль оформил Кирилл Маслов, один гол забил Даниил Ердаков. В воротах играл Никита Лысенков, – прокомментировали представители новокузнецкого клуба в соцсети.

Согласно расписанию, следующая встреча у "Металлурга" должна состояться уже завтра во вторник, 11 января. В роли соперников выступят игроки "Зауралья".