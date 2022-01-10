Новокузнецкий ХК "Металлург" уступил сопернику на последних секундах встречи

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Спортсмены из южной столицы Кузбасса упустили победу в матче с хоккеистами “Горняка-УГМК”. Пройгрыш оказался засчитан за 14 секунд до конца встречи.

Хоккеисты "Металлург" накануне в воскресенье, 9 января, потерпели поражение от “Горняк-УГМК”. Игра завершилась со счетом 4:3 и в этот раз не в пользу спортсменов из Кемеровской области.

Вели 3:2, но пропустили гол за 14 секунд до завершения основного времени. В овертайме удача оказалась на стороне хозяев. Дубль оформил Кирилл Маслов, один гол забил Даниил Ердаков. В воротах играл Никита Лысенков, прокомментировали представители новокузнецкого клуба в соцсети.

Согласно расписанию, следующая встреча у "Металлурга" должна состояться уже завтра во вторник, 11 января. В роли соперников выступят игроки "Зауралья".

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