Известно, что к такой опции в минувшем сезоне прибегал новокузнецкий ХК "Металлург". Стоит отметить, что согласно регламенту ВХЛ в каждой команде может быть не более 15 игроков старше 25 лет (если хоккеисту исполняется 25 лет по ходу сезона - он попадает под лимит с самого начала чемпионата), из них не более 5 игроков старше 29 лет.

Сейчас в составе "Металлурга" числится пять игроков, которым по ходу сезона будет более 29 лет. В их число входят: голкипер Эдуард Рейзвих, защитник Иван Гавриленко, нападающие Максим Кицын, Даниил Ердаков и Олег Ломако. Старше 25 лет - защитники Кирилл Маслов, Марк Лыпкань (пройдёт просмотр в клубе КХЛ «Торпедо»), нападающие Денис Дюрягин, Максим Капитуров, Дмитрий Михайлов, Валерий Поляков, Артур Гаврус и Александр Тарасов.

Из изменений в правилах следует, что "Металлург" может подписать договоры только с двумя рослыми игроками старше 25 лет, но они должны быть моложе 29. Однако клуб уже сделал квалификационные предложения сразу четырем хоккеистам, выступавшим за новокузнечан в прошлом сезоне, которые попадают под лимит.