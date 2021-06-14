Новокузнецкий ХК "Металлург" лишился возможности привлекать к игре опытных хоккеистов

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Перемены произошли в регламенте Высшей хоккейной, в рамках которых с нового сезона исключат статью, позволявшую ранее увеличивать число возрастных хоккеистов за счет перевода некоторых из них в клуб-партнер в ВХЛ-Б. Отмечается, что к отмененным нынче правилам ранее прибегали новокузнецкие хоккеисты.

Известно, что к такой опции в минувшем сезоне прибегал новокузнецкий ХК "Металлург". Стоит отметить, что согласно регламенту ВХЛ в каждой команде может быть не более 15 игроков старше 25 лет (если хоккеисту исполняется 25 лет по ходу сезона - он попадает под лимит с самого начала чемпионата), из них не более 5 игроков старше 29 лет.


Сейчас в составе "Металлурга" числится пять игроков, которым по ходу сезона будет более 29 лет. В их число входят: голкипер Эдуард Рейзвих, защитник Иван Гавриленко, нападающие Максим Кицын, Даниил Ердаков и Олег Ломако. Старше 25 лет - защитники Кирилл Маслов, Марк Лыпкань (пройдёт просмотр в клубе КХЛ «Торпедо»), нападающие Денис Дюрягин, Максим Капитуров, Дмитрий Михайлов, Валерий Поляков, Артур Гаврус и Александр Тарасов.


Из изменений в правилах следует, что "Металлург" может подписать договоры только с двумя рослыми игроками старше 25 лет, но они должны быть моложе 29. Однако клуб уже сделал квалификационные предложения сразу четырем хоккеистам, выступавшим за новокузнечан в прошлом сезоне, которые попадают под лимит.

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