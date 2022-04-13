Новокузнецкий активист попал под суд за пикет против армии

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Новокузнечанин провел одиночный пикет, за что получил административный штраф.

Житель южной столицы Кузбасса вышел на улицу с плакатом, дискредитирующим Вооруженные силы РФ.


Полиция заметила одиночный пикет и составила в отношении 30-летнего мужчины протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".


Суд избрал меру наказания для нарушителя. Теперь новокузнечанин выплатит административный штраф 30 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.


Напомним, ранее несколько кузбассовцев привлекались к ответственности за подобные правонарушения.

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