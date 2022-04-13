Новокузнецкий активист попал под суд за пикет против армии

Житель южной столицы Кузбасса вышел на улицу с плакатом, дискредитирующим Вооруженные силы РФ.

Полиция заметила одиночный пикет и составила в отношении 30-летнего мужчины протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Суд избрал меру наказания для нарушителя. Теперь новокузнечанин выплатит административный штраф 30 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, ранее несколько кузбассовцев привлекались к ответственности за подобные правонарушения.