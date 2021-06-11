Новокузнецкие "зайцы" стали объектами съемок во время рейдов по автобусам

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Жители Новокузнецка продолжают выражать недовольство результатами транспортной реформы в городе, а также недавно запущенными рейдами по автобусам, целью которых является поимка безбилетников.

С недавних пор в Новокузнецке организованны проверка общественного транспорта: проверяющие при поддержке полиции останавливают автобусы и выявляют "зайцев", снимая их на камеру. Такие безбилетники в последствии получают штрафы, однако остальные пассажиры остаются недовольны. Горожане жалуются, что из-за постоянных проверок им приходится опаздывать на работу.


Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов при этом посчитал, что связи между неудачами транспортной реформы и безбилетниками нет. По его мнению, в этом случае одно не зависит от другого, а вопрос неоплаты проезда и вовсе является отдельной проблемой. Об этом он рассказал в ходе программы "Утро с мэром".


Напомним, массовые проверки автобусов в Новокузнецке стартовали в начале июня, однако местные житель сразу начали жаловаться на то, что такие рейды проводятся очень грубо.

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