С недавних пор в Новокузнецке организованны проверка общественного транспорта: проверяющие при поддержке полиции останавливают автобусы и выявляют "зайцев", снимая их на камеру. Такие безбилетники в последствии получают штрафы, однако остальные пассажиры остаются недовольны. Горожане жалуются, что из-за постоянных проверок им приходится опаздывать на работу.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов при этом посчитал, что связи между неудачами транспортной реформы и безбилетниками нет. По его мнению, в этом случае одно не зависит от другого, а вопрос неоплаты проезда и вовсе является отдельной проблемой. Об этом он рассказал в ходе программы "Утро с мэром".

Напомним, массовые проверки автобусов в Новокузнецке стартовали в начале июня, однако местные житель сразу начали жаловаться на то, что такие рейды проводятся очень грубо.